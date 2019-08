„Asylwerber als Lehrlinge keine Katastrophe“

Gleichzeitig will Schramböck aber durch die Neuregelung eine Sogwirkung verhindern. Kritik dafür kommt naturgemäß von der FPÖ: „Frau Schramböck will offenbar, dass eine begonnene Lehre den Rechtsstaat in der so grundsätzlichen Frage, wer in Österreich Anspruch auf Schutz hat, aushebeln kann“, kommentiert Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Vorschlag von Schramböck. Die SPÖ hingegen zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit.