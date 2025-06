Abschiebung mit Hürden

Nun ist die erste Abschiebung eines syrischen Straftäters – seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien versteht sich – also vorläufig gescheitert. Weil der Luftraum über dem Nahen Osten kriegsbedingt gesperrt sei, heißt es. Wobei es überhaupt ein juristischer Hürdenlauf über den europäischen Menschenrechts Gerichtshof und die syrischen Behörden war, bis diese Abschiebung möglich gemacht wurde. Nun ist deren Rücknahme-Zertifikat abgelaufen und das Procedere für den Mann, der sich jetzt wieder in Schubhaft befindet, muss von Neuem beginnen.