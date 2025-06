Ein Steirer hält Stellung in Jerusalems Altstadt

Im Normalfall ist es eine Oase der Einkehr inmitten der geschäftigen Altstadt von Jerusalem: das Österreichische Pilgerhospiz an der Via Dolorosa. An Kaffeetrinken und Innehalten ist dieser Tage freilich nicht zu denken, berichtet Hausherr Lucas Maier, ein gebürtiger Leobner, der im verwaisten Gästehaus die Stellung hält.