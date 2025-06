Wunder von Wien: 8 Kinder aus Flammen gerettet

In der Nacht auf Mittwoch stand eine Wohnung in Wien-Meidling lichterloh in Flammen. Gegen 3.15 Uhr schlugen die Flammen bereits aus zwei Fenstern, als die Feuerwehr eintraf, schilderte Sprecher Gerald Schimpf. Sechs Erwachsene und acht Kinder konnten von den Einsatzkräften mit der Drehleiter gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Ein „Krone“-Leserreporter hat den dramatischen Einsatz auf Video festgehalten. Mittlerweile konnte auch die Brandursache geklärt werden.