17-Jährige soll bei Fest vergewaltigt worden sein

Dramatisches Ende einer Feier zur Sonnenwende am vergangenen Wochenende in einer 4000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Kirchdorf: Wie erst jetzt bekannt wurde, soll ein 17-jähriges Mädchen am Rande des Sonnwendfeuers Opfer eines schweren Sexualdelikts geworden sein. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 34-jähriger afghanischer Asylwerber aus Wels, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Veranstaltung gereist sein und nach Mitternacht das Mädchen vergewaltigt haben soll.