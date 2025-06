Kopfschmerzen in Hinblick auf die WM 2026 in USA

„Es war ein sehr schwieriges Spiel mit einer längeren Unterbrechung, die man so nicht gewohnt ist“, sagte Salzburgs Karim Onisiwo über die doch ungewöhnlich lange Unterbrechung bei der Partie in Cincinnati. Für Österreichs Vizemeister hatte dies auch Folgen nach der Partie. Die „Bullen“ kamen schließlich erst um 3.30 Uhr Ortszeit im Quartier an. Über zwei Stunden dauerte es in Orlando, ehe Benfica gegen Auckland wieder angepfiffen wurde. „Das war das längste Spiel meiner Karriere“, sagte Benficas Trainer Bruno Lage danach. Auch in New Jersey und zuletzt Nashville kam es zu Unterbrechungen. Nicht nur Fans, auch TV-Stationen beobachten dies angespannt. Eine WM mit sich überschneidenden Partien entspricht nicht den Idealvorstellungen.