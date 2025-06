Heiß, heißer, 35 Grad: Jetzt erste Hitzewarnungen

Hitzewelle auch in Wien und Kärnten möglich

Auch im restlichen Teil Österreichs werden teils hohe Temperaturen erwartet. In Regionen wie Kärnten, der Südsteiermark und Wien klettern die Temperaturen ebenfalls über die 30-Grad-Marke. Besonders in Klagenfurt könnte es sogar zu einem neuen Hitzerekord kommen.