Über 100 Frauen bei Fest mit Spritzen gestochen

Viele Touristen beim Musikfest

Bei der Fête de la Musique, die am Samstag gefeiert wurde, gibt es tagsüber und bis in die Nacht hinein ein vielfältiges Musikprogramm im öffentlichen Raum, in Veranstaltungsorten sowie in Lokalen. In Paris lockte das Musikfest nach Medienberichten in diesem Jahr besonders viele Touristinnen und Touristen insbesondere aus Großbritannien an. Auch in Deutschland wird die Fête de la Musique vielerorts zum Sommerbeginn gefeiert.