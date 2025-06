Urteil steht fest: DFB muss 110.000 Euro zahlen

Das Gericht folgte in seinem Urteil der Ansicht der Anklagebehörde, die in ihrem Plädoyer zu Wochenbeginn von einer hohen kriminellen Energie in dem Fall gesprochen hatte. Insgesamt wurde der DFB sogar zur Zahlung von 130.000 Euro verurteilt. 20.000 Euro wurden dem Verband wegen der „rechtsstaatwidrigen Verfahrensdauer“ erlassen. Allerdings muss der DFB, der laut Richterin Eva-Marie Distler bei der Aufarbeitung der Affäre ein „katastrophales Bild“ abgegeben habe, zusätzlich die Kosten des Verfahrens tragen.