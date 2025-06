Komposch-Verletzung schmerzt noch viel mehr

Und was passiert nun? Hartbergs Option ist Stand jetzt gültig, der Vertrag von Komposch beim Klub verlängerte sich damit automatisch bis 2026. Aus der Sicht des Spielers wohl beim jetzigen Stand ein Segen, da er beim oststeirischen Bundesligisten angestellt (und damit auch voll versichert) ist. Zieht Hartberg im Streit mit Berater und VdF aber zurück bzw. wird dem Protest der letzteren Parteien am Ende doch stattgegeben, steht Komposch auf der Straße. Und das schwer verletzt. Und die Frage bleibt, welche Klubs (Austria?) in diesem Fall noch auf Komposch setzen würden.