Trump wird hofiert, nur Nebenrolle für Selenskyj

Die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Staaten haben sich am Dienstag zu ihrem Gipfel in Den Haag zusammengefunden, aber im Grunde dreht sich alles nur um einen: US-Präsident Donald Trump hat unmittelbar vor seinem Abflug nach Europa eine Feuerpause im Krieg zwischen Israel und dem Iran durchgesetzt. Am Mittwoch will er mit den Alliierten die größte Aufrüstung seit Ende des Kalten Krieges beschließen. Nur eine Nebenrolle spielt diesmal der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj.