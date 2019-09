„Geld regiert die Welt“ ist ein altes Sprichwort und dieses gilt auch für die heimische Politik. In Österreich werden jährlich 43 Millionen Euro an die Parlamentsparteien ausgeschüttet. Zusätzlich bekommen die diversen Landes- und Gemeindeorganistaionen auch noch Förderungen. Damit liegt Österreich im weltweiten Vergleich im Spitzenfeld. Doch auch die ersten kritischen Stimmen werden laut, dass die Parteienförderung in Österreich zu hoch ist und stark gekürzt werden sollte. Doch was wäre angebracht für die Aufrechterhaltung einer demokratischen Parteienstruktur? Diskutieren Sie mit der „Krone“-Community hier.