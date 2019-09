Fahrräder gestohlen, während Besitzer schliefen

Wieder haben freche Diebe im Bezirk Neusiedl am See zugeschlagen. Dieses Mal hatten es die Unbekannten auf zwei teure Fahrräder abgesehen, die sich vor einem Appartement im Seepark von Weiden am See befunden hatten. Die Besitzer hatten das Sportrad und das E-Bike zwar ordnungsgemäß mit einem Schloss versperrt, die Kriminellen konnte dies jedoch nicht abhalten. Zu nächtlicher Stunde schlichen die Täter zu der Unterkunft und zwickten das Spiralschloss, mit dem die beiden Räder zusammengehängt und versperrt waren, auf. Danach machten sie sich aus dem Staub. Die durchgetrennte Diebstahlsicherung ließen sie am Tatort zurück.