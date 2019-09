Sparstift bei Postpartnern

90 Cent gab es bisher für die Annahme eines Pakets, 75 Cent für die Abgabe. Ab 2020 sollen die Postpartner für die gleiche Dienstleistung nur noch 40 Cent erhalten. Das wurde den Betreibern in einem Brief der Österreichischen Post AG im Sommer mitgeteilt. Dies sei eine notwendige „Anpassung auf das marktübliche Niveau“, so die Begründung in dem Brief. Für SP-Landesgeschäftsführer Roland Fürst ein Schlag ins Gesicht der Menschen im Land: „Ende August präsentierte die ÖVP noch stolz ein 11-Punkte-Programm für den ländlichen Raum, damit es auch in Zukunft ein blühendes Leben in den Dörfern gibt. Und fast zeitgleich ergeht ein solches Schreiben. Das dürfte der Gnadenstoß für viele private Postpartner sein, der viele Menschen in den Gemeinden treffen wird!“