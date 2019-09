Kulinarische Herbstboten

Bereiten Sie dazu zuerst die Duxelles zu. Dazu 10 Champignons putzen und fein hacken. 2 Schalotten schälen und ebenfalls fein hacken. In einer Pfanne 25 g Butter erhitzen und die gehackten Schalotten darin scharf anbraten. Wenn diese glasig sind, die gehackten Champignons zugeben und braten, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Dann 2 El flüssiges Schlagobers zugeben und etwa 2 Minuten lang einkochen lassen. Anschließend zur Seite stellen und dem Fleisch widmen. 1 kg Rindsfilet mit etwas Salz, Pfeffer und scharfem Senf einreiben. Dann in einer Pfanne mit Rapsöl von allen Seiten scharf anbraten. Das Fleisch danach etwas abkühlen lassen. 1 Packung Blätterteig auslegen und die Duxelles in der Mitte verstreichen. Das gebratene Filet darauflegen und den Teig umschlagen. Im Kühlschrank 30 Minuten lang kaltstellen. Anschließend den Teig etwas einritzen und überall mit etwas verquirltem Ei bestreichen.Im vorgeheizten Backrohr bei 180° C 25 Minuten backen. Vor dem Servieren 10 Minuten lang rasten lassen. Dazu passt am besten ein Erdäpfelgratin .