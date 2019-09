Polizist löschte Familie aus: Viertes Todesopfer

Die Schüsse im niederländischen Dordrecht, mit denen ein Polizist am Montagabend Familienmitglieder umgebracht hatte, haben nun ein viertes Todesopfer gefordert. Eine 27-jährige Frau, die Ehefrau des mutmaßlichen Schützen, erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei der in der Nähe von Rotterdam gelegenen Stadt am Dienstag mitteilte. Der 35 Jahre alte Polizist hatte nach vorläufigen Ermittlungen in der Familienwohnung seine beiden Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren erschossen. Zudem feuerte er auf seine Frau und nahm sich dann mit der Waffe das Leben.