Polizist schießt um sich: Drei Tote nahe Rotterdam

In der niederländischen Stadt Dordrecht sind am Montagabend drei Menschen getötet und ein vierter schwer verletzt worden. In einer Wohnung in der 120.000-Einwohner-Stadt nahe Rotterdam seien Schüsse gefallen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Laut niederländischen Medienberichten soll ein Polizist Familienmitglieder getötet und sich selbst das Leben genommen haben.