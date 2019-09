Fett in Pfanne explodiert: Frau tot, 14 Verletzte

Drama bei einem Dorffest im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Nach einer schweren Explosion in Freudenberg-Alchen ist am Sonntag eine 67 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Bei dem Unglück soll ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge Fett in einer großen Bratpfanne explodiert sein. Dabei wurden 14 weitere Menschen verletzt, fünf von ihnen lebensgefährlich.