Primärversorgungseinheiten: Ärzte verknüpfen sich

Primärversorgungseinheit: Betrieb soll 2020 starten

Die Ausschreibung läuft - wie berichtet - bis Mitte September, 2020 soll der Betrieb dann starten. Aus Sicht der Gebietskrankenkasse (GKK) wird damit ein Stein ins Rollen gebracht. „Sobald andere Ärzte sehen, dass es funktioniert, werden weitere Standorte folgen“, so GKK-Direktor Johann Lintner. Der Plan: Bis 2021 soll es fünf PVE in Kärnten geben. Interesse gebe es bereits in Wolfsberg, St. Andrä, Friesach, Villach und Spittal.