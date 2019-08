Irakischer Flüchtling in Ärmelkanal ertrunken

„Es ist das erste Mal, dass wir die Leiche eines Migranten finden“, sagte der Gouverneur der Provinz Westflandern, Carl Decaluwe. Die Behörden vermuten, dass der Iraker von einem Strand in Nordfrankreich nach Großbritannien schwimmen wollte und von der Strömung vor die belgische Küste getrieben wurde. Dort wurde die Leiche am Freitag vor Seebrügge nahe eines Offshore-Windparks gefunden. Der Mann hatte demnach vergeblich versucht, in Deutschland Asyl zu erhalten.