Nach Wut-Video über SPÖ: Gelbe Karte für Hörbiger

Rendi-Wagner an Hörbiger: „Schätze Sie als große Schauspielerin“

In den sozialen Netzwerken geht es rund, die Reaktionen auf das Wut-Video überschlagen sich. Ruhig bleibt, wie berichtet, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die von Hörbiger „vollkommen verblödet“ genannt wurde. In einem Antwort-Video wendet sich Rendi-Wagner direkt an Christiane Hörbiger. Sie schätze sie als „große Schauspielerin unseres Landes“, so die SPÖ-Chefin, und sie habe gemerkt, dass es einige offene Fragen gebe. Daher lädt Rendi-Wagner die Schauspiellegende nun zu einem persönlichen Treffen ein (siehe Video unten).