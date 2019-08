Christiane Hörbiger zu SPÖ: „Vollkommen verblödet“

Prominente Schützenhilfe für Sebastian Kurz: Einen Monat vor der Wahl tritt die Grande Dame der österreichischen Schauspielkunst, Christiane Hörbiger, für den ÖVP-Chef in den Ring. In einem Clip der Volkspartei (siehe Video oben) führt die 80-Jährige einen Monolog über ihre „Hoffnung“ auf eine „triumphale“ zweite Amtszeit von Kurz. Und sie zieht über SPÖ-Chefin Rendi-Wagner her: „Sie hat die gesamte Republik in schlechte Zeiten geführt.“