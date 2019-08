Erste Rote Karte für Rendi-Wagner-Denunzianten

Rot! Aber nicht für die SPÖ-Vorsitzende, sondern für die Denunzianten, die ihr bis in die Urlaubsgewohnheiten nachschnüffeln. Frau Dr. med. Pamela Rendi-Wagner ist auf dem medizinischen Weg erheblich weiter als bis zur Zahntechnik fortgeschritten. Ihr Gatte ist ein gefragter Spitzendiplomat. Wo die Familie ihr ehrlich verdientes Geld anlegt, interessiert mich nicht. So wie es niemanden etwas angeht, was die Uhr, die an Thomas Drozdas Handgelenk unaufhaltsam abläuft, gekostet hat.