Eine Rote Karte für rote Dosenschießer

Was kommt als Nächstes - Zielpinkeln auf Politikerbilder?

Genauso einfach ist die Analyse: So eine Aktion hat null Sachbezug. Sie ist rein persönlich Menschen verunglimpfend. Geschürt werden zwischenmenschliche Verachtung oder gar Hass. Hätte die SPÖ nur ein bisschen nachgedacht, kann man ja „Zwölfstundentag“ auf die Dosen schreiben. Diesen symbolisch abzuschießen, wäre halbwegs als Themenbotschaft verständlich, das Arbeitszeitgesetz wieder ändern zu wollen. Aber als Symbol Bälle mit größtmöglicher Kraft in Menschengesichter zu werfen, geht’s noch? Was kommt als Nächstes? Zielpinkeln auf Politikerbilder?