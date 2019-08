„Treffen wir uns persönlich, Frau Hörbiger!“

Die Grande Dame der österreichischen Schauspielkunst, Christiane Hörbiger, hat mit ihrer heftigen Kritik an der SPÖ - die 80-Jährige nannte die Partei „vollkommen verblödet“ - für viel innenpolitischen Wirbel gesorgt. Sonntagnachmittag reagierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einem eigenen Video auf Facebook auf die Kritik. Sie schlage Hörbiger ein gemeinsames Treffen vor, um offene Fragen zu beantworten. „Meine Überzeugung ist: Die großen Herausforderungen Österreichs können wir nur gemeinsam lösen. Das Wichtigste dafür ist es, miteinander zu reden, nicht übereinander“, so Rendi-Wagner in ihrer Botschaft an die Schauspielerin.