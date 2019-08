US-Präsident scherzt über Grönland-Ambitionen

US-Präsident Donald Trump scherzt nun über seine Grönland-Ambitionen, die in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt haben. Via Twitter verbreitete er ein manipuliertes Foto, das einen Trump-Tower in einem grönländischen Dorf zeigt - mit dem Kommentar, er verspreche, keinen solchen auf der von ihm begehrten Nordatlantikinsel zu errichten.