Hofer: Ohne Freispruch kein Strache-Comeback

Es sind schwierige Zeiten für die FPÖ. Kaum hatten sich nach dem Ibiza-Skandal die Wogen leicht geglättet, platzte die nächste Bombe: Hausdurchsuchung rund um die Casino-Affäre bei Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Das Handy des Ex-Vizekanzlers Strache wurde beschlagnahmt, es folgte ein Interview-Reigen, in dem Strache sein Heil in der Offensive suchte. Die neue Parteiführung der FPÖ reagierte sofort - und distanzierte sich. Und auch am Montagabend hatte Norbert Hofer wenig Lust, für seinen Vorgänger an der freiheitlichen Parteispitze in die Bresche zu springen.