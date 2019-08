Casino-Affäre: Strache sucht Heil in der Offensive

Die vergangenen Tage des Heinz-Christian Strache hatten es in sich: Wegen Bestechungsverdachts gab es eine Hausdurchsuchung, zudem wurden neue Ibiza-Details via Justiz publik. Der Ex-Vizekanzler soll, das prüft zumindest die Korruptionsstaatsanwaltschaft, für politische Gegenleistungen einen FPÖ-Mann illegal in den Casino-Vorstand gehievt haben.