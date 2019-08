Stern: Scharfe Attacke gegen „Dilettant“ Kurz!

Dass in Österreich auch verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, bei denen der Stellenwert der Frau unterschiedlich hoch ist, ist der Parteivorsitzenden bewusst und nimmt hier vor allem den politischen Islam in die Kritik: „Ich tue mir schwer zu akzeptieren, dass in gewissen Moscheen und Vereinen versucht wird, ein Frauenbild zu implementieren, das ich hier in Österreich nicht sehen möchte.“ Tendenzen zur häuslichen Gewalt gegen Frauen sieht sie aber in jeder Kultur: „Gewalt an Frauen dulde ich nicht, da ist mir der Pass des Mannes egal.“