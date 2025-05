„Bis Tirol hinauf ist überall Polizei gestanden“

Die blieb im Auto sitzen, ganz im Hintergrund. Es war 0.38 Uhr. Zwei Minuten später blickte sie in den Rückspiegel. Was sie sah, war die Hölle. Krisztian P. zog eine Waffe, richtete sie auf Jennifers Kopf und drückte ab. Sie sackte zusammen, Stille! Der mutmaßliche Täter raste in einem silberfarbenen Auto davon, die geschockte Freundin schlug Alarm. Eine Großfahndung mit mehreren Kontrollposten in der Region lief an.