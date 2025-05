Ist das noch Ihr Amerika, Frau von Damm?

Bei meinem ersten Anruf meldet sich eine verschlafene Stimme. „Hier ist es vier Uhr in der Früh, können Sie bitte später anrufen?“ Helene von Damm ist in den USA und ich habe sie aus dem Schlaf gerissen. Sechs Stunden später sitzt sie am Frühstückstisch der österreichischen Botschafterin in Washington. Man hört das Klappern von Porzellan und klassische Musik. „Botschafterin Schneeberger hat mich eingeladen“, erzählt die bald 87-jährige Diplomatin im Ruhestand und Pendlerin zwischen Österreich und den USA. Später stehen noch Filmaufnahmen beim Weißen Haus auf dem Programm.