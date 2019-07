Kogler: „Grüne reiten ein wie Clint Eastwood“

Zur Migrationspolitik von ÖVP-Chef Sebastian Kurz meint der Grünen-Chef, es habe „etwas Perverses, wenn nicht klargestellt wird, dass man die Leute am Mittelmeer nicht einfach absaufen lassen kann“. Und: „Die Grünen sagen völlig logisch, wir brauchen eine Kontrolle der Außengrenzen“, das sei schon immer so gewesen, nur hätten Vertreter „öfter einen anderen Eindruck hinterlassen“. Aber zum Unterschied von Kurz will Kogler eine europaweite Verteilung: „Für uns gilt, diejenigen, die im Mittelmeer aufgegriffen werden, kann man nicht nach Libyen zurückschicken, weil dort Folter und Vergewaltigung an der Tagesordnung stehen.“