FPÖ fürchtet „politisch motivierte Datenstöberei“

Er befürchtet eine „politisch motivierte Datenstöberei im Strache-Handy“, ließ Jenewein mitteilen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor bekanntgegeben, dass die Datensicherung in der Causa Casinos zunächst vom Bundeskriminalamt abgeschlossen wird. In weiterer Folge sollen die Daten in Abstimmung mit der WKStA ausgewertet werden. Das Mobiltelefon war bei der Hausdurchsuchung in Straches Privatwohnsitz beschlagnahmt worden.