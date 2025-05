Mann schoss auf nackten Freund der Tochter

Flugdrohne entdeckte nackten Kramer

Laut des Polizeiberichts des Boone County Sheriff’s Office hatten die Cops zuerst einen fremden Wagen in der Straße entdeckt und den Halter als Parker Kramer aus Louisville ermittelt. Als sie dem Vater das Führerscheinfoto des 20-Jährigen zeigten, identifizierte er diesen als den Eindringling. Eine mit Kamera ausgestattete Flugdrohne entdeckte Kramer gegen 2.30 Uhr morgens an einer Bundesstraße – noch immer ohne Hose und Unterhose, die er in seiner Panik vor dem schießwütigen Vater zurückgelassen hatte.