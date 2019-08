Die beliebtesten Reiseziele für zu Hause

Eines der beliebtesten Fernreiseziele der Österreich sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Küche ist in jedem der 50 Bundestaaten unterschiedlich. Von der New York Pizza bis nach Hawaii zum Loco moco . Auch die Küche der amerikanischen Ureinwohner spielt weiterhin eine Rolle und allgemein verfeinert die amerikanische Küche viele europäische Gerichte mit ihrer eigenen Note. So sind die berühmten Spaghetti mit Fleischbällchen eine amerikanische Hommage an die Pasta alla Bolognese aus Italien. Natürlich bringen auch viele Einwanderer aus der ganzen Welt die den „amerikanischen Traum“ leben wollen, ihre einheimischen Gerichte mit. Ansonsten kochen die „echten“ Amerikaner gerne mit heimischen Zutaten wie Truthahn, Süßkartoffeln, Mais, Kürbis und Ahornsirup. Die bekanntesten Gerichte sind aber weiterhin Burger, Hotdogs, Apfelkuchen und frittiertes Hühnchen.