Rodungen: Deutsche stoppen Förderung für Brasilien

Weil in Brasilien alleine im Juli eine Regenwaldfläche, die mehr als doppelt so groß wie Berlin bzw. mehr als viermal so groß wie Wien ist, Rodungen zum Opfer gefallen ist, hat die deutsche Regierung als Reaktion nun die finanzielle Förderung von Waldschutz- und Biodiversitätsprojekten in dem südamerikanischen Land auf Eis gelegt. Dabei geht es in einem ersten Schritt um einen Betrag von rund 35 Millionen Euro.