Sohn Maddox verlässt Nest, weise Worte für Töchter

Angelina Jolies ältester Sohn Maddox ist gerade 18 geworden. Seit der Trennung von Brad Pitt gilt er als der engste Vertraute seiner Mutter. Jetzt muss sie von ihm Abschied nehmen. Schon im August geht er in Südkorea auf eine Elite-Uni, um Biochemie zu studieren. Die stolze Mama will in persönlich dort abliefern. Davor hat sie in der „Elle“ aber noch weise Worte an ihre Töchter geschrieben. Diese sollen ihren „Geist entwickeln“, „unabhängige Frauen“ werden und nicht auf Äußerlichkeiten setzen.