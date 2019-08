Politiker wurden mittels Defi zu Lebensrettern

„In der Stadt St. Veit kam es erstmals zum Einsatz eines öffentlichen Defibrilators. Rudi Egger hat ihn vorschriftsmäßig eingesetzt und wurde dadurch zum Lebensretter. Es wurde nur ein Stromstoß vom Defi abgegeben, um das Herz wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen und der Patient war daraufhin wieder bei Bewusstsein. Der Vorgang verlief wie im Bilderbuch“, freut man sich beim Roten Kreuz. Gerade dieser Einsatz habe gezeigt, wie wichtig es ist, Kärnten flächendeckend mit Defis auszustatten, so Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy. Denn je schneller die Hilfe da ist, umso höher die Überlebenschancen bei Herz-Kreislauf-Stillstand und umso geringer die Folgeschäden. Das Rote Kreuz bietet kostenlose Schulungen zur Handhabung der Defibrillatoren an.