Aussetzen von Tieren hat jetzt wieder „Hochsaison“

Zwei Meerschweinchen, zurückgelassen in einem Käfig bei Mistkübeln, ein Kaninchen, ausgesetzt in einem Plastiksack auf der Schmelz, drei junge Katzen, die einfach in einer Transportbox abgestellt wurden - so sieht allein die traurige Bilanz der vergangenen Tage aus, so die Tierschutzombudsstelle. Alle Tiere wurden ins Tierquartier gebracht, wo sie sich von ihren Strapazen erholen können.