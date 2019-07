Schattenseiten des Sommers: Ausgesetzte Tiere

Eingepfercht in einem Plastiksackerl, abgestellt in einer Garage und ihr Leben dem Schicksal überlassen … Traurige Tatsache für zwei Meerschweinchen, die erst vor einer Woche in Wien von der Tierrettung ins TierQuarTier gebracht worden sind. Leider sind die kleinen Nager kein Einzelfall. Speziell in der Urlaubszeit werden täglich etliche ausgesetzte Tiere gefunden. Angebunden an Straßenrändern, zurückgelassen auf Autobahnrastplätzen, in einem Waldstück, mitten in der Stadt – Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, aber auch Reptilien sind betroffen.