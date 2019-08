Alkohol am Scooter: Führerschein ist weg!

Der Chef der Landesverkehrsabteilung Oberst Adolf Winkler: „Bis 0,8 Promille gibt’s keine Probleme. Das selbe gilt ja auch für Radler.“ Ist der Alkoholspiegel höher, wird auch bei Eigenverletzung ein Bericht an die BH erstellt. Oberst Winkler: „Für Führerscheinbesitzer bedeutet das in der Regel Probleme. Die Lenkerberechtigung ist dann vermutlich eine Zeit lang weg. Scooter oder Rad sind also kein Autoersatz für Betrunkene!“