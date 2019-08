Villach: Flasche ins Gesicht und Faust an den Kopf

Raufereien beim Kirchtag in Villach: In der Nacht zum Freitag wurde ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land von mehreren Unbekannten durch Faustschläge am Kopf traktiert. Dann schlug ein 27-Jähriger einem 23-Jährigen mit einer Bierflasche ins Gesicht. Jetzt werden Fotos aus Überwachungskameras ausgewertet.