Lavanttal: Verfolgungsjagd endete mit Crash

Bei einer Verfolgungsjagd im Lavanttal sollen Mittwoch nach ersten Berichten zwei Polizei-Dienstautos beschädigt worden sein. Die Jagd hatte auf der Autobahn begonnen; ging in rasender Fahrt durch Wolfsberg und hat in einer Straßensperre in St. Andrä geendet. Zwei Dienstautos wurden beschädigt; alle Polizisten dürften unverletzt sein. Der Lenker ist von der Polizei St. Andrä verhaftet worden.