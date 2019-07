Tanzexpertin erinnert sich an Johann Kresnik

Tanz und Theater - zum kritischen Gesamtkunstwerk mit politischem Sendungsbewusstsein verwoben: Das waren seine scharfen Waffen, mit denen er zeitlebens für Aufregung sorgte - im In- wie im Ausland, egal ob als Ballettdirektor in Bremen und Heidelberg, der Volksbühne Bern, als Leiter des choreografischen Theaters in Bonn oder bei den Salzburger Festspielen: Der gelernte Werkzeugschlosser und erfolgreiche Solotänzer ließ seine radikale Bühnensprache immer dort aufschreien, wo es etwas aufzuzeigen gab: „Er hat mir gesagt, er mache andauern Nazi-Stücke, aber nach Österreich ließe man ihn damit kaum“, erzählt Hein. Dass Kresnik 2009 mit seinem Sprechtheater über Jura Soyfer in Bleiburg das CCB angestoßen hat, das er, so Hein, „oft und gerne besuchte“, ist ihm ebenso zu verdanken wie die unumstößliche Erkenntnis: „Ballett kann kämpfen!“