Zwei Freunde sind bei Sintwerk in einer Tonspur

Ihr Hund wurde nach Rock’n’Roll-Legende Presley auf Elvis getauft, die mit Steven Osmanaj gegründete Film-Ton-Design-Studio nach der Sintstraße, in der die Kreativschmiede in Linz liegt: Sintwerk! Was groß und riesig klingt ist eine Zwei-Personen-Firma, in der Ton und Bild wie in einer Manufaktur „komponiert“ werden.