Hilfe aus Osttirol bei Waldbrand in Oberdrauburg

Der Kärntner Polizeihubschrauber „Libelle“ ist in Oberdrauburg im Löscheinsatz. In der „Trögerwand“ oberhalb des „Laufhauses“ brennt ein kleines Waldstück. Das Gelände ist so unwegsam, dass Feuerwehrleute nicht zum Brandort gelangen können. Aus Osttirol ist bereits Unterstützung eingetroffen. Ein Polizist: „Der Feuerwehr Flugdienst aus dem Bezirk Lienz ist mit dabei. Allerdings wurde noch ein zweiter Hubschrauber angefordert.“ Die FF Oberdrauburg und Kameraden von anderen Wehren, die für den Flugdienst bei Waldbränden geschult sind, befinden sich ebenfalls vor Ort.