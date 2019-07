„Lucky“ biss zu: Bub in Kärnten schwer verletzt

Beim Spielen mit dem zweijährigen Mischlingshund der Familie wurde am Freitag in Kärnten ein Fünfjähriger schwer verletzt. Alexander war mit „Lucky“ allein im Hof in Lölling gewesen, als das Tier zubiss. Der Fünfjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.