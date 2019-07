100 Unwettereinsätze seit Mittwochnachmittag

Auf einem Getreidefeld in Völkermarkt wurde eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern durch einen Blitzschlag in Flammen gesetzt, dieses Feuer wurde vom Besitzer und dem einsetzenden Starkregen gelöscht. Die Wehren aus Stein im Jauntal, St. Margarethen ob Töllerberg, Tainach und Völkermarkt löschten dann die Glutnester. Danach kam es in Unterkärnten zu Überschwemmungen; die FF Stein, Peratschitzen und Rückersdorf standen im Einsatz.