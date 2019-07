Wollte Bub in Pkw locken: „Kinderschreck“ aus Wien

Aufgrund der zahlreichen Medienberichte über die versuchte Kindesentführung in Tauchendorf bei Glanegg wurde nun eine wichtige Zeugin aus Feldkirchen auf den Täter aufmerksam. „Die Frau meldete der Polizei, dass sie das Fahrzeug es Täters, den weißen Kastenwagen, noch am Montagabend in Feldkirchen gesehen habe. Laut ihrer Aussage soll das Fahrzeug Wiener Kennzeichen gehabt haben“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz von der Landespolizeidirektion Kärnten: „Weitere Ermittlungen laufen.“