Ehrenamt absichern: Sonderurlaub für Freiwillige

40 Stunden für Ausbildung

Rechnet man die Zeit, welche die insgesamt 150.000 Kärntner Feuerwehrmänner und - frauen für Einsätze, Übungen und Kurse aufgewendet haben, zusammen, so ergibt sich eine Gesamtsumme von 2,2 Millionen Stunden. Fellner verweist in diesem Zusammenhang auf die Novellierung im Gemeindemitarbeiterinnengesetz, das bereits in der nächsten Sitzung des Kärntner Landtages behandelt wird.